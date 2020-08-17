Краснодарец выпустил в Лос-Анджелесе аудио-роман

Владимир Симонов. Фото: Олег Мохов

Печатная версия романа «Мария и Иисус» вышла в 2012 году, а недавно автор записал аудиокнигу. 71-летний краснодарец Владимир Симонов, который уже 15 лет живет в Лос-Анджелесе, сам читает свое же произведение.

- В романе - 21 аудиоглава и каждая записана отдельным файлом, - говорит продюсер «Арт центра Олега Мохова» Олег Мохов. - Всю книгу можно бесплатно послушать на моем YouTube-канале.

Роман «Мария и Иисус» - это притча о человеке.

- Этот роман позволяет открыть единство мира светом женщины, посвященной в красоту как сознание Вселенной. Гармония поэтической философии автора поможет, вдохновит, синхронизирует поиск неравнодушного сердца. Представьте себе концепцию мирочувствования новой эпохи, где любовь – это Бог, - говорит Мохов.