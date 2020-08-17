Вокзал Адлера стал лидером по отправке пассажиров

Вокзал Адлера - самый популярный Фото: Ольга СУХОВА

В РЖД назвали вокзалы, с которых больше всего этим летом уезжало пассажиров. Так в лидера оказался железнодорожный вокзал в Адлере.

- Он – лидер по количеству пассажиров – 158 тыс., - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СК ЖД. - Второе место у вокзала Краснодар-1 – 143 тыс., а третье – у Ростова-Главного – 135 тыс.

Сочинский вокзал оказался менее популярен, в июле тут побывало 129 000 пассажиров. В Лазаревском – 87 000, в Анапе – 66 000. Далее идет Туапсе, где было 58 000 пассажиров и Новороссийск – 41 000.

- Количество отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов увеличилось в июле на 21% по сравнению с июнем текущего года, - пояснили в СК ЖД. – Всего же во второй летний месяц с крупных вокзалов в пригородном и дальнем сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров.

Кстати, популярны у туристов и "Ласточки". Ими с начала июля воспользовались полмиллиона пассажиров. А занятость мест в электричках достигает 70%. Причем в выходные и праздники все билеты раскупают