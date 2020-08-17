В Адыгее на сотрудника МЧС завели уголовное дело за взятку

Подозреваемого задержали с поличным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Адыгее возбудил уголовное дело в отношении сотрудника республиканского МСЧ за взятку. Материалы следователями передали из УФСБ. Причем сотрудник полиции не обычный, рядовой, а руководитель одного из структурных подразделений ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»), - пояснили в СУ СК РФ по Адыгеи.

Используя свое служебное положение, сотрудник МЧС обещал покровительство одной и коммерческих структур Адыгеи.

- Деньги от бизнесмена руководитель чрезвычайного ведомства взял за оказание общего покровительства в деятельности по огнезащитной обработке металлических конструкций возглавляемого им объекта, - пояснили в СУ СК. – Сотрудника МЧС задержали, когда он получал их.

А в это время в Краснодарском крае оперативники ФСБ и полиции задержали грабителя банкоматов. Он подрывал конструкции в Крымске и Краснодаре с использованием самодельной взрывчатки.

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Во время обыска оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю нашли там великолепно оборудованное производство - колбы, чаши, респираторы, химические прекурсоры, упаковочные материалы, а также более килограмма готового наркотика. Все это изъято оперативниками (продолжение)