В Геленджике городские власти организовали подвоз питьевой воды

Напор воды настолько слабый, что она уже не поднимается на этажи жилых домов. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Геленджике сейчас проблема нехватки воды стоит особенно остро. 17 августа Дивноморский водозабор подал абонентам в пять раз меньше ресурса. Здесь 24 из 35 скважин пересохли.

Напор воды настолько слабый, что она уже не поднимается на этажи жилых домов. Люди вынуждены ждать водовозку, набирать е мкости и поднимать воду в квартиры.

- Чтобы помочь жителям, власти курорта устанавливают во дворах специальные емкости для питьевой воды, которые пополняются каждую ночь, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что включать воду в Геленджике теперь будут раз в сутки - на полтора часа. Когда вернется обычный график - пока неясно. В конце июля из-за аварии без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты.