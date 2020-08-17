В крае задолженность по зарплате на 1 августа 2020 года увеличилась на 7,5%. Фото: архив КП

В Краснодарском крае долг по зарплате на начало августа вырос на 7,5% и достиг 26,5 млн рублей. Таким образом, за месяц он увеличился на 1,8 млн рублей.

Таким образом, не выплатили своим сотрудникам денежное вознаграждение шесть организаций. Остались без денег 542 человека (примерно 49 тыс. рублей долга на каждого).

- Среди лидеров - 43,7% - предприятия стройиндустрии, 25,4% приходится на научно-исследовательские организации, 19,7% - на образовательные, - сообщили в пресс-служба Краснодарстата.

Предприятия объясняют долги по зарплате отсутствием собственных средств.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в июле 2019 года средняя зарплата в Краснодаре достигла среднероссийского уровня. Больше всех в краевой столице получали строители.