В августе Кубань выплатила по гособлигациям 378 млн рублей

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В Краснодарском крае в августе 2020 года перечислено 387,7 млн рублей на выплату дохода по государственным облигациям.

- 14 августа была произведена выплата дохода по двенадцатому купонному периоду по государственным облигациям Краснодарского края с регистрационным номером RU35001KND0, - сообщили в пресс-службе регионального министерства финансов.

Представитель министерства уточнил, что объем выплат по этому периоду составил 214,4 млн рублей, купонный доход — 21,44 рубля, ставка купонного дохода — 8,6%.

Кроме того, 13 августа была сделана выплата дохода по третьему купонному периоду по государственным облигациям Краснодарского края с регистрационным номером RU35003KND0.

В минфине обратили внимание, что облигационные займы – это эффективный инструмент долговой политики, который позволяет оптимизировать стоимость и удлинить сроки заимствований, а также снизить риски рефинансирования долга.

Как писала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в феврале 2020 года Министерство финансов Кубани выплатило по облигациям более 387 млн рублей.