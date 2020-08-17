В августе Кубань выплатила по гособлигациям 378 млн рублей

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В Краснодарском крае в августе 2020 года перечислено 387,7 млн рублей на выплату дохода по государственным облигациям.
- 14 августа была произведена выплата дохода по двенадцатому купонному периоду по государственным облигациям Краснодарского края с регистрационным номером RU35001KND0, - сообщили в пресс-службе регионального министерства финансов.
Представитель министерства уточнил, что объем выплат по этому периоду составил 214,4 млн рублей, купонный доход — 21,44 рубля, ставка купонного дохода — 8,6%.
Кроме того, 13 августа была сделана выплата дохода по третьему купонному периоду по государственным облигациям Краснодарского края с регистрационным номером RU35003KND0.
В минфине обратили внимание, что облигационные займы – это эффективный инструмент долговой политики, который позволяет оптимизировать стоимость и удлинить сроки заимствований, а также снизить риски рефинансирования долга.
Как писала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в феврале 2020 года Министерство финансов Кубани выплатило по облигациям более 387 млн рублей.