Бывший вратарь ФК «Краснодар» Крицюк может перейти в «Локомотив». Фото: ФК «Краснодар»

Бывший вратарь ФК «Краснодар» Станислав Крицюк может перейти в «Локомотив».

Контракт со Станиславом Крицюком ФК «Краснодар» расторг около месяца назад. Игрок все это время искал новое место работы и, похоже, уже нашел.

- Станислав Крицюк выступал за «Краснодар» с мая 2016 года, - напомнили в клубе. - Всего он провел 72 матча. Из них в 33 играх не пропустил ни одного мяча.

Как писала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в июле ФК «Краснодар» оштрафовали на 270 тысяч рублей после матча с «Зенитом». Наказание применил Российский футбольный союз.