Сочинка выполнила просьбу Водяновой: забрала из приюта слепого пса

Всемирно известная модель и многодетная мама Наталья Водянова недавно побывала в Сочи. Во время поездки она посетила приют для собак "Поводок" и познакомились с Гомером - добрым, прекрасным, слепым псом. Она попросила откликнется тех, кто сможет взять искалеченное животное в свою семью.

- Гомер наше л себе дом! Знакомьтесь - это Тома, прекрасна художница, человек с обнаженным сердцем и новая мама Гомера! Тома и ее родные сегодня посетили "Поводок" и забрали Гомера к себе домои в Сочи! Посмотрите, как счастлив Гомер! – написала на своей странице в Инстаграме модель.

Ранее «Комсомольской правде» - Кубань» сообщала, что псу дети выжгли глаза зажигалкой. Супермодель Наталья Водянова попросила приютить раненого пса. Несчастную собаку она увидела в Сочи.