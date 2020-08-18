В Геленджике закрыли на карантин роддом из-за коронавируса

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В Геленджике закрыли на карантин роддом из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Эту информацию «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердили в региональном оперативном штабе.

- Родом закрыт на карантин по предписанию управления Роспотребнадзора, - сообщали в оперштабе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что коронавирусная инфекция по предварительной информации выявлена у сотрудников медучреждения.

Ранее «Комсомольской правде» - Кубань» писала, что в апреле в Краснодаре закрыли на карантин больницу, в которой лечили умершую от коронавируса 78-летнюю пенсионерку.