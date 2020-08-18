Владыка Кирилл посетил Екатеринодарскую духовную семинарию. Фото: mitropoliakuban.ru

Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл посетил Екатеринодарскую духовную семинарию.

Владыка ознакомился с положением дел в учебном заведении, встретился с заведующими кафедр и преподавателями.

- Екатеринодарская духовная семинария проводит второй набор абитуриентов. Документы можно подать до 31 августа, - сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии. - Учебный план семинарии состоит из 47 дисциплин. В семинарии преподают 54 преподавателя, 2 из которых имеют ученую степень доктора наук, 7 — степень кандидата богословия и 11 — кандидата наук.

Напомним, что Екатеринодарская духовная семинария учреждена постановлением Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 19 июля 2006 года.