Температура воды в Черном море 18 августа 2020 года: теплее всего в Туапсе

Фото: pogoda.turtella.ru

В августе температуры воды в Черном море в среднем держится на уровне отметки 26 градусов. Всю неделю по теплоте воды лидировал город-курорт Сочи. Но 18 августа, по данным синоптиков, теплее всего в Туапсе. Здесь вода 26,5 градусов. А вот Сочи на втором месте – температура моря на курорте на одну десятую градуса ниже – 26,4.

В Геленджике сегодня море 26,5 градусов, в Новороссийске – 25 градусов. А вот в Анапе температура воды в Черном море холоднее всего – 24,5 градусов.

От Анапы не сильно отличается и Азовское море. В Темрюке вода 18 августа 24,6 градусов, а в Тамани - 24 градуса ровно.

Синоптики отмечают, что на этой недели в Краснодарском крае температура воздуха будет около 29-32 градусов со знаком плюс.