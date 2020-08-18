Жители Краснодара начали скупать детские автокресла

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С середины июля по середину августа в России спрос на детские автокресла повысился на 32%. Об этом говорят аналитики сайта объявлений «Авито». Специалисты отмечают, что повышенная заинтересованность может быть связана с приближением учебного года.

- Родители дошколят и школьников до 12 лет начали активно готовиться к возвращению детей в детские сады и школы, также рост показателей может быть связан с популярностью автопутешествий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» эксперты.

В Краснодаре интересоваться детскими автокреслами стали активнее. Спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 36% активнее. В краевой столице можно купить автокресло в среднем за 4360 рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стала известна средняя стоимость подготовки ребенка в школу в Краснодаре. Цена полного комплекта необходимых товаров выросла на 6%.