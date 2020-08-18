У жителя Анапы за долги по кредитам забрали квартиру

Фото: УФССП России по краю

В Анапе местный житель задолжал двум банкам. Общая сумма долга составила 2 миллиона 780 тысяч рублей. Представители финансовых организаций обратились в суд.

- Судебные приставы на основании исполнительного листа о взыскании кредита наложили арест на квартиру, принадлежащую должнику на праве собственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что это не единственное имущество у кредитора. Арестованную квартиру приставы выставили на торги и продали, а вырученные средства поступили на счет организации-взыскателя.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у жителя Краснодара забрали машину за неуплату алиментов. Он задолжал на содержание собственно ребенка около ста тысяч рублей. На помощь маме пришли приставы.