В Геленджике снесут незаконный дом отдыха

Фото: пресс-службы УФССП РФ по краю

В селе Архипо-Осиповка приставы провели рейды и выявили незаконные объекты. Специалисты опечатали гостевые дома, ресторан и навес.

- Во исполнение решения суда о сносе самовольно возведенного навеса и демонтаже столиков в ресторане «Легенда» все объекты были опечатаны, а в отношении должника составлены протоколы об административном правонарушении. Также собственник был уведомлен о запрете эксплуатации гостевых домов, расположенных на территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В ближайшее время владелец базы отдыха обязан снести незаконные объекты. В случае неисполнения решения суда, ему грозит уголовная ответственность.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у жителя Анапы за долги по кредитам забрали квартиру. Местный житель задолжал двум банкам. Общая сумма долга составила 2 миллиона 780 тысяч рублей. Представители финансовых организаций обратились в суд.