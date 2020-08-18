Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 августа 2020 года увеличилось еще на 84 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние сутки число заболевших выросло на 84 человека. Это на четыре пациента меньше, чем вчера. Заболевшие выявлены в 25 муниципалитетах края.

- В Краснодаре и Геленджике больше всего зараженных, здесь выявили 22 и 18 случаев соответственно. В Славянском районе коронавирус подтвердился у 6 пациентов, в Сочи – у 5. В Динском и Павловском районах зафиксировано по 3 инфицированных. По два новых случая в Новороссийске, Горячем Ключе, Северском, Крыловском, Красноармейском, Курганинском, Гулькевичском и Белореченском районах. По одному – в Анапе, Новопокровском, Усть-Лабинском, Тимашевском, Щербиновском, Выселковском, Белоглинском, Тихорецком, Тбилисском, Апшеронском и Отрадненском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заразившихся – двое детей в возрасте 6 и 13 лет.

В настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 36 больных, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.