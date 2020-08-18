В Абинском районе открыли новую спортивную площадку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую спортплощадку открыли в станице Мигрельской Абнского района. Теперь местные жители могут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и гандболом.

- Многофункциональная спортивно-игровая территория оборудовано по госпрограмме. На нее выделено 4,5 миллиона рублей, из которых 2,7 миллионов – средства краевого бюджета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На новой территории также установили уличные тренажеры и оборудовали зону для воркаута. По периметру спортивной площадки установили уличное освещение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке Галицкого открылись новые площадки. Некоторые из них можно посетить только за деньги, но есть и бесплатные – все они пока работают в тестовом режиме. Стоимость платных зон варьируется от 400 рублей до 1000 за час аренды.