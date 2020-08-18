Орлята раскроют дело времен Великой Отечественной войны

Фото: ВДЦ "Орленок"

Во Всероссийском детском центре открылась программа «Юный следователь». Ее участниками стали 55 ребят от 11 до 17 лет из Москвы, Московской области и Краснодарского края.

- Впервые программа «Юный следователь» открылась в Центре два года назад. За это время она полюбилась и её участникам, и педагогам, – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус. - Ребята имеют уникальную возможность погрузиться в историю предварительного следствия в России, приобрести теоретические знания в области права и практические навыки при работе с криминалистической техникой.

По легенде орлятам необходимо найти «письмо из прошлого», проанализировать его и раскрыть дело времён Великой Отечественной войны. Чтобы достигнуть своей цели, ребята знакомятся с профессией следователя: изучают криминалистику, занимаются почерковедением, узнают о его значении в следственной деятельности, а также принимают участие в интерактивных занятиях, таких как «Викторина Шерлока Холмса», «Криптография: игры для шпионов». Мальчишки и девчонки знакомятся с историей появления Следственного комитета, правами человека и посещают уроки патриотического воспитания. Кроме того, ребята изучат историю следствия в годы Великой Отечественной войны и примут участие в игре «Победный маршрут». Спикерами проекта выступают студенты Московской академии Следственного комитета РФ.