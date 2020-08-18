На мели: Приток воды в Краснодарское водохранилище за сутки сократился вдвое

Уровень водохранилища 13 августа 2020 года Фото: EOS Landviewer

Краснодарское водохранилище из-за дефицита осадков оказалось на грани критической отметки в 25,85 метра. 13 и 14 августа до нее оставалось всего пять сантиметров. Сброс воды сократили до минимума – 80 кубометров в секунду.

После прошедших дождей приток воды в выходные увеличился до 130 кубометров в секунду, а уровень водохранилища поднялся на 10 сантиметров к понедельнику 17 августа.

Однако уже во вторник 18 августа приток снизился до 62 кубометров в секунду, уровень снова падает. На 8 часов он составляет 25,94 метра, а объем воды 202 млн м3 при минимально допустимом в 192 млн м3.

Напомним, что Краснодарское водохранилище при нормальном подпорном уровне в 32,75 метра вмещает 1798 млн кубометров воды.

Кстати, рекордно обмелевшее водохранилище видно даже из космоса.