В Тихорецком районе местный житель по пьянке зарезал односельчанина

Фото СУ СК по краю

Днем 8 августа 2020 года двое жителей Тихорецкого района выпивали дома у одного из них на улице Космонавтов в станице Алексеевской.

Во время застолья между друзьями произошла, ссора из-за оскорблений хозяина в адрес гостя.

В ярости гость ударил хозяина дома по голове, а затем дважды пырнул ножом в грудь. 48-летний мужчина, получив такие ранения, умер на месте. Увидев это, гость поспешил скрыться из дома. Тело убитого в то же день нашел его сосед, который и сообщил о своей находке в полицию.

- Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 48-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),-сообщает СУ СК по краю.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.