В Тимашевском районе в ДТП погиб мотоциклист

Фото: отдел БДД

Смертельная авария произошла утром 17 августа недалеко от станицы Полтавской. По предварительным данным, 38-летний водитель на «Мерседес» нарушил правила обгона, выехал на полосу для встречного движения и влетел в мотоцикл «Юанда». Водитель двухколесного транспорта погиб на месте.

- В результате ДТП погиб водитель мотоцикла. Он оказался 62-летним местным жителем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время выяснятся все обстоятельства случившегося, не исключено возбуждение уголовного дела.

Фото: отдел БДД

На дорогах Краснодарского края 17 августа сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 16 ДТП, в которых один человек погиб и 20 человек получили ранения различной степени тяжести.