Детский сад по улице Калинина сдадут до конца года

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В краевом центре на улице Калинина возводится новый детский садик. Он расположен в жилом массиве на территории, где раньше находилась военная часть. Сдать его планируют до конца года.

- Строительство объекта планируется завершить к концу этого года. В начале 2021 года после получения лицензии детский сад примет первых воспитанников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Монолитные работы уже завершены, строители скоро приступят к отделке внутренних помещений. Также в настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории. Здесь поставят спортивную и игровые площадки, а также разместят теневые навесы.

Власти отмечают, что строительство сада идет по графику.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в районах Кубани построят пять соцобъектов. На их возведение выделено более 920 млн рублей.