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Вениамин Кондратьев подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края

Документ предусматривает беспрецедентные меры поддержки инвестиций
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

По плану краевых властей, в 2021 году рост инвестиций в основной капитал в регионе должен составить не менее 2,2%, что призвано позволить реализовать около сотни новых инвестиционных проектов.

Кроме того, по решению губернатора, впервые по инвестпроектам стоимостью от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей, реализуемые в сроки с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021, регион будет в течение 3 лет субсидировать оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки.

Бизнесу также планируется возместить затраты на инфраструктуру инвестиционных проектов. Только в 2021 году на это будет направлено 2,6 млрд рублей.

– Ранее уже предпринимались меры по снятию инфраструктурных ограничений – инвестпроекты синхронизировались с проектами развития энергоснабжающих компаний, использовались возможности простаивающих предприятий. Однако выделение прямого финансирования в таком объеме на эти цели в крае планируется впервые, – рассказали в краевом министерстве экономики .

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