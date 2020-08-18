Исторический парк Краснодара проведет мультимедийную выставку

Фото: Исторического парка

В кубанском центре Исторический парк «Россия — Моя история» откроет выставку «Память поколений». Экспозиция будет представлена на улице Конгрессной, 2 18 сентября.

- Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители парка.

Особенностью выставки в Краснодаре станут восемь картин. Историческому парку их предоставил Новороссийский Государственный исторический музей-заповедник.

- Только у нас в парке можно будет увидеть картины, датируемые 1943-им годом, написанные очевидцами и участниками тяжелых боев на Малой Земле, - отметили организаторы.

Стоит отметить, что по всей стране подготовка этого проекта длилась более года. Выставки пройдут в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.