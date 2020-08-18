Из Сочи в Абхазию пытались вывезти 2-месячного львенка

Во вре

Во вре

Во время контроля в Сочи, на границе с Абхазией, таможенники остановили машину Тойота, ехавшую в соседнюю республику.

На заднем сиденье автомобиля в пластиковой клетке для переноски животных был обнаружен львенок в возрасте около 2 месяцев. Разрешительные документы у мужчины, перевозящего львенка отсутствовали.

Львенка осмотрел ветеринар, а потом его передали сотрудникам Росприроднадзора.

- Изъятое животное включено в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Решается вопрос о возбуждении двух дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России, - сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

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