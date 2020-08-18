Три жительницы Горячего Ключа ограбили знакомого туриста

Фото ГУ МВД по краю

В полицию в Горячем Ключе с заявлением обратился турист из Волгоградской области. Мужчина рассказал ,что ночью на улице города на него напали три женщины, похитили принадлежащий ему мобильный телефон и деньги.

Общая сумма ущерба составила около 20 000 рублей. Мужчина также вспомнил, что накануне он отдыхал с этими же дамами в кафе.

Оперативники осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

Полицейские установили личности и местонахождение злоумышленниц. Сотрудники угрозыска чуть позже задержали трех местных жительниц в возрасте от 33 до 60 лет и доставили в отдел полиции.

Там дамы рассказали, что чужой мобильный телефон они продали, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

- Сейчас следственным отделением ОМВД России по городу Горячий Ключ в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.,- сообщает ГУ МВД по краю.