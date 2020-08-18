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Из бюджета Кубани выделено 200 млн рублей на ремонты детских здравниц

Власти региона разработали новые меры поддержки туротрасли
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото Минкурортов КК

Фото Минкурортов КК

200 миллионов рублей выделено из регионального бюджета на компенсацию затрат на ремонт детских здравниц при подготовке к сезону.

При этом учитываться будут работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020-го. Компенсируют и иные непредвиденные изначально затраты.

– Детские учреждения и при полной загрузке находятся на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому мы предусмотрели 30 млн в этом году на субсидирование приобретения оборудования для профилактики коронавируса, – рассказал вице-губернатор края Игорь Галась.

Для туристической отрасли края разработан и ряд новых мер поддержки. Так, в следующем году затраты субъектов МСП на содержание и ремонт объектов турпоказа будут субсидироваться краем. Для этого в бюджете края предусмотрено 100 млн рублей.

Еще 30 миллионов рублей выделят для возмещения затрат на организацию туристических событий-конкурсов, фестивалей и форумов.