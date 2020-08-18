В Новороссийске на Маркхотском хребте тушили горящую сухую траву

Фото ГУ МЧС по краю

В начала десятого утра 18 августа диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России местные жители сообщили о природном пожаре на Маркхотском хребте, в районе улицы Саратовской.

По прибытии на место через несколько минут, пожарные увидели ,что на перевале горит сухая трава . Площадь пожара составляет 700 м2.

Спустя полчаса пожар удалось локализовать, а еще через 35 минут полностью ликвидировать пожар.

- К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России 10человек личного состава и 3 единиц техники. Пострадавших нет,- сообщает ГУ МЧС по краю.