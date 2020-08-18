На Кубани перед судом предстанет 24-летний житель Славянского района за ограбление и убийство знакомой

Фото СК РФ

22 августа 2019 года из Славянского района в гости к 25-летней жительнице станицы Выселки приехал ее знакомый.

Приехал он не просто так. Молодой человек собрался похитить у знакомой драгоценности и украшения. Улучив момент, когда хозяйка дома отвлеклась, он накинул ей на шею шнур от телефонной зарядки и задушил девушку.

Затем он забрал из дома украшения, мобильный телефон, а также банковскую карту с 49 тысячами рублей, и скрылся. Тело погибшей на следующий день обнаружила родственница.

- Следственным отделом по Выселковскому району СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Славянского района. Он обвиняется в убийстве 25-летней местной жительницы, совершенном из корыстных побуждений (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ), и разбойных нападениях на нее (ч.1, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ), - сообщает СУ СК по краю.

Обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.