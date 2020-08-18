Рентабельность животноводства на Кубани за 3 года выросла в 2,5 раза

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Цифры говорят о росте практически по всем направлениям в отрасли.

Кубань является общероссийским лидером по производству питьевого молока – за 5 лет этот показатель увеличился на 11%. Также регион занимает 3 место в стране по производству яиц и четвертое – по производству мяса.

Впервые за 30 лет в регионе удалось остановить спад поголовья крупного рогатого скота, и даже увеличить его с начала 2020 года на 18 тысяч голов.

- Это событие не только для края, но и для страны, новая точка отчета в животноводстве в современной Кубани. Я благодарен животноводам, фермерам за такой труд, – отметил Вениамин Кондратьев.

В 2020 году на ее развитие отрасли из бюджета края направлено 1,7 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2019-ом.

Благодаря этой поддержке растет и рентабельность в кубанском животноводстве. За три года этот показатель вырос с 6 до 15 %.

–Животноводство на Кубани должно стать сверхприбыльным. А значит, нам нужно еще сильнее его поддерживать, делать выгодным и для небольших фермеров. Мощности наших предприятий позволяют заполнить не только внутренний рынок, но и выйти на зарубежные, – подчеркнул губернатор.