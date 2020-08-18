ФСБ узнало об огромных хищениях в ходе строительства железной дороги на Кубани

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Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность главного инженера СМТ-6 филиала АО «РЖДстрой».

В ходе реконструкции железнодорожного участка имени Максима Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла, производящегося в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021)», похищены средства федерального бюджета и ОАО «РЖД».

-Сотрудниками ФСБ задокументировано, что в рамках договора по реконструкции транспортного узла заказчику представлена проектно-сметная документация с заведомо ложными сведениями о выполнении работ по восстановлению и содержанию автомобильных дорог, используемых для перевозки строительных материалов к месту реконструкции железнодорожного узла. В свою очередь руководство генподрядчика СМТ-6 филиала АО «РЖДстрой» и заказчика ДКРС-Юг-филиала ОАО «РЖД» вступили в преступный сговор с руководством подрядчика и приняли к учёту фактически невыполненные работы. Ущерб от преступных действий, нанесённый федеральному бюджету и ОАО «РЖД», составил более 1,5 млрд рублей,- сообщает УФСБ по краю.

В отношении подозреваемого в оформлении фиктивных документов главного инженера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

Ведется следствие.