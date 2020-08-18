Университет "Сириус" в Сочи открыл 50 новых вакансий для ученых

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Почти 50 новых рабочих мест для исследователей появились на сайте Научно-технологического университета «Сириус» в Сочи.

Здесь завершается строительство нового лабораторного комплекса научного центра генетики и наук о жизни. Новый научный парк находится в здании бывшего Главного медиацентра Олимпиады-2014 на площади почти 10 тысяч квадратных метров.

Первая очередь комплекса для научных исследований и работы со студентами Университета в области генетики, иммунобиологии, генной терапии, нанобиомедицины, биотехнологии, редактирования генома растений и животных. будет готова уже к ноябрю 2020 года.

В распоряжении ученых будет самое современное оборудование Сегодня это самый передовой в России научный парк, ориентированный на исследования в области наук о жизни.

В «Сириусе» подчеркивают, что намерены создать платформу для работы как внутренних, так и внешних групп, объединяющих усилия для поиска ответов на вызовы, обозначенные в Стратегии научно-технологического развития страны.

- Это могут быть как фундаментальные, так и прикладные исследования. Главное – связать, объединить образовательный процесс и научный поиск, вовлечь молодых ученых в реальные исследовательские проекты, в том числе реализуемые с участием наших индустриальных партнеров», – отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

На работу «Сириус» приглашает опытных профессоров, молодых и перспективных ученых, узкоспециализированных специалистов, координаторов образовательных программ и проектных менеджеров. Вакансии размещены на сайте Университета: https://siriusuniversity.ru/vakansii.