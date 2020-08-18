В Краснодарском крае умерли еще два человека с коронавирусом

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53 - летняя Жительница Тбилисского района края почувствовала себя плохо. Женщина жаловалась на общую слабость и недомогание. У нее повысилась температура. Состояние ее заметно ухудшалось, и женщину положили в краснодарскую инфекционную больницу. Тест на коронавирус дал положительный результат. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это ее не спасло.

70 -летний житель Славянска-на-Кубани заболел в конце июля и оказался в больнице краевого центра. Анализ на COVID 19 показал наличие опасной инфекции в организме. Из-за ухудшения состояния мужчину подключили к ИВЛ. Однако, он скончался.

- Всего в регионе зафиксировано 145 летальных случаев. В тяжелом состоянии в медицинских организациях Краснодара, Сочи, Усть-Лабинского, Ленинградского, Тихорецкого, Красноармейского и Лабинского районов на ИВЛ находится 36 человек, еще четверо – на ЭКМО,-сообщает региональный Минздрав.

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