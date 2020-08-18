Глава СК РФ побывал в Доме ребенка в Сочи

Фото СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вместе с сотрудниками регионального управления о посетили Дом ребенка в Сочи.

Здесь находятся дети с органическим поражением центральной нервной системы и нарушениями психик.

Сотрудники СК шефствуют над Домом ребенка уже несколько лет.

Александр Бастрыкин осмотрел территорию дома ребенка, оценив проведенный там ремонт.

Гости дома ребенка передали педагогам и воспитателям развивающие игрушки и детские книжки для малышей.

Бастрыкин также обсудил с главврачом детского учреждения Еленой Мельдер дальнейшее взаимодействие по адаптации и абилитации малышей и создание условий для этого.

Елена Мельдер, со своей стороны, поблагодарила за чуткость и помощь офицеров СК России.

-Труд сотрудников учреждения, усилия которых направлены на изменение непростых судеб детей, заслуживает самого глубокого уважения,- сказал Александр Бастрыкин.