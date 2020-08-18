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В селе под Сочи отремонтировали двухкилометровую дорогу

Ездить по старой трассе стало уже небезопасно
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Долгожданное новое покрытие на дороге получили жители села Раздольного в Хостинском районе Сочи.

Работы проведены в рамках нацпроекта.

Жители села давно просили отремонтировать трассу. На протяжении почти 2 километров дорога со временем просела, асфальт покрылся трещинами и ямами. Ездить здесь на автомобиле стало уже небезопасно.

Дорожники сняли изношенный слой , устранили просадку грунта и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Затем на обновленную трассу нанесли разметку и установили дорожные знаки.

- В этом году в Хостинском районе в рамках нацпроекта отремонтировано 23 улицы, в следующем году к ремонту планируется 16 улиц, в 2022 году ещё шесть,- сообщает мэрия Сочи.