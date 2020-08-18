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Общество

На Кубани финансируемая Greenpeace НКО оштрафована на 300 тысяч рублей

По мнению Минюста, НКО скрывала статус иноагента
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото краевого суда КК

Фото краевого суда КК

Краснодарский краевой суд подтвердил решение нижестоящей судебной инстанции- городского суда в Горячем Ключе об административном штрафе в 300 тысяч рублей в отношении экологической организации «Гражданская инициатива против экологической преступности».

В конце октября прошлого года в результате проверки документации этой организации Минюстом России в «Гражданскую инициативе» были обнаружены признаки НКО, выступающей в роли иноагента и получающей зарубежное финансирование. Организацию включили в соответствующий реестр.

В частности, надзорными органами также выявлено, что НКО финансировалась за счет средств международной организации Greenpeace и использовала экологическую тематику для проведения протестных акций.

- Решение Горячеключевского городского суда оставить без изменений,- говорится в материалах краевого суда.