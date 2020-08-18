В Анапе возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения на ребенка во дворе многоэтажки

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Анапе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 12-летнего ребенка. Во дворе многоэтажки в 12 микрорайоне на девочку напал незнакомый молодой человек. Подросток попыталась убежать, но мужчина догнал ее и ударил ножом в спину и живот.

По уточненным данным, девочка с подругой шла в библиотеку. Второй ребенок не подстрадал.

Нападавшего задержали по горячим следам на соседней улице. Им оказался 28-летний приезжий из соседнего государства. Мотивы злоумышленника неизвестны.

- В отношении напавшего на ребёнка возбуждено уголовное дело По части 3 ст 30, пункт в, части 2 ст.105 («Покушение на убийство»), - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Девочка находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.