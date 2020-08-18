В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 3 сентября

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 3 сентября.

Последний месяц регион жил в режиме повышенной готовности. В крае с ограничениями работали кафе и рестораны, действовали правила масочного режима и социальной дистанции, все еще закрыты кинотеатры, бани и сауны. Несмотря на то, что эпидситуация в регионе не вызывает опасений эпидемиологов, режим на Кубани продлили до 3 сентября.

- Это необходимая мера - впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно постановлению, пожилые люди старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, жители региона по-прежнему обязаны носить маску в общественных местах.

Напомним, по данным на 18 августа, в регионе за сутки заболели коронавирусом 84 человека. Зарженных выявили в 25 муниципалитетах края, больше всего - в Краснодаре, где диагноз подтвердился у 22 пациентов.