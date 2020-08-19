На Кубани мероприятия с участием более 100 человек остаются под запретом

В Краснодарском крае остаются под запретом мероприятия с участием более 100 человек.

Напомним, что режим повышенной готовности на Кубани продлен до 3 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ продлевает действие ряда ограничений.

- В регионе запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, запрещено оказание услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и на горнолыжных трассах.

Напомним, что в крае сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. На Кубани линейки 1 сентября пройдут не для всех учеников.