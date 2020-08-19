В Горячем Ключе до конца 2020 года отремонтируют скважину

Это поможет ликвидировать перебои с подачей воды в домах жителей микрорайоне Развилка. Фото: Юлия БАРАНОВА

Жители Горячего Ключа обратились в мобильную приемную губернатора Вениамина Кондратьева с просьбой решить вопрос с подачей питьевой воды без перебоев в дома микрорайона Развилка.

- Для нормализации ситуации принято решение провести капитальный ремонт скважины в районе улицы Заводской. Ориентировочная стоимость работ составит 3,3 млн рублей, - сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что работы планируют начать в октябре и завершить до конца текущего года.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Геленджике городские власти организовали подвоз питьевой воды. В густонаселенных районах курорта устанавливают специальные емкости.