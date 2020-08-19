В Адыгее задержан телефонный мошенник. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Адыгее задержан подозреваемый в серии телефонных мошенничеств. Он обманывал организации. Например, на одном из предприятий потребовал 30 тысяч рублей за лояльность в ходе «проверки».

- В результате успешно проведенной операции, был задержан 43-летний житель Краснодарского края. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Установлено, что общая сумма ущерба, который мошенник причинил своим жертвам, превышает 500 тыс. рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что мошенник под видом банкира украл почти 200 тысяч с карты жительницы Сочи. Причем, женщина сама назвала ему все необходимые для списания данные.