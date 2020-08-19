Температура воды в Черном море 19 августа 2020 года: начинает понижаться

Фото: pogoda.turtella.ru

Если в июле температура воды в Черном море в некоторых местах достигала 28 градусов, то в августе начинает понижаться – сейчас в среднем держится на уровне отметки 26 градусов.

По данным синоптиков, 19 августа, по данным синоптиков, теплее всего в Адлере, Хосте и Туапсе. На этих курортах вода в море 26,5 градусов. В самом Сочи немного ниже – 26,3 градуса.

В Геленджике сегодня море на градус ниже, чем вчера - 25,6 градусов. В Новороссийске – 24,9 градусов. А вот в Анапе больше месяца холоднее всего, 19 августа здесь 24,3 градуса.

От Анапы не сильно отличается и Азовское море. В Темрюке вода сегодня 24,3 градуса, а в Тамани – 23,9.

В Краснодарском крае на этой неделе самым жарким днем будет 20 августа, отмечают метеорологи.