Жители Краснодара с ограниченными возможностями могут сдать ГТО

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В краевом центре проходит конкурс ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы в нем поучаствовать, местным жителям нужно просто записать видео.

- До 25 августа нужно отправить заявку на электронную почту konkurs.gto@bk.ru, в теме указать «Участник онлайн-конкурса», а внутри написать фамилию и ссылки на свои страницы в соцсетях. Затем необходимо записать ролик с выполнением трех физических упражнений. Далее разместить видео на своих страницах в социальных сетях с хештегами #гтокраснодар, #парагто и #равныевозможности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в мэрии отметить, что еще одно условие – подписка на аккаунты Центра тестирования ГТО Краснодара. Жюри будет оценивать правильность выполнения упражнения, творчество и качество видео. Продлятся дистанционные соревнования по ГТО до 11 сентября.