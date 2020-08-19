В Адыгее осудят предпринимателя за смерть пенсионерки под снесенной ветром остановкой

Предпринимателю наказание назначит суд. Фото: Архив "КП"

Напомним, страшная трагедия произошла в Адыгее 17 июня. Непогода обрушилась на республику, на ее центр – Майкоп, говоря языком синоптиков, – опустился комплекс неблагоприятных явлений. Мощный дождь и сильный ветер стали причиной смерти 78-летней старушки. С места ЧП в тот день в больницу также доставили 22-летнюю девушку и ее 11-летнюю сестренку.

В случившемся обвиняют 42-летнего предпринимателя. Уголовное дело в отношении него по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, передано в суд.

- Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республики Адыгея.

Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.