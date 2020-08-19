В Майкопе за гибель женщины под упавшей остановкой будут судить предпринимателя

Фото: СУ СК Адыгеи

В Адыгее передано в суд уголовное дело о гибели 78-летней женщины на автобусной остановке. 17 июня во время сильного ветра павильон упал на пенсионерку, она скончалась на месте. Стоявшие рядом 21-летняя девушка и ребенок получили травмы.

Следствие установило, что павильон установил предприниматель по договору подряда в 2016 году. Его обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

- Обвиняемый произвел установку Майкопе металлического остановочного павильона на улице Чкалова без проектирования требуемого конструктивного устройства фундамента и с нарушением технологии монтажа, - сообщают в СУ СК Адыгеи.

Именно допущенные нарушения привели к трагедии – к такому выводу пришло следствие. Теперь все собранные доказательства и аргументы защиты рассмотрит суд.

Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.