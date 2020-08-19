Умер настоятель Покровского храма станицы Холмской Александр Пантелеев

Александр Пантелеев Фото: Кубанская митрополия

Коронавирус унес жизнь настоятеля Покровского храма станицы Холмской Александра Пантелеева. Он умер от осложнений коронавирусной инфекции на 69-м году 18 августа.

- Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл направил свои соболезнования родным и близким почившего, - сообщают в Кубанской митрополии.

Александр Пантелеев родился в городе Рустави в Грузии, с 1995 года был в сане иерея.

Напомним, что 8 августа 2020 года на 80-м году жизни от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в миру Николай Кириченко.

17 августа также от осложнений тяжелой болезни скончался младший брат митрополита Исидора и его личный секретарь протоиерей Владимир Кириченко. Ему было 75 лет.