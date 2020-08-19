В озере на Кубани рыбак поймал пиранью

Фото: ngnovoros.ru

Рыбеху с нешуточными зубами, которая и вправду похожа на пиранью, поймал рыбак в озере Абрау, что в окрестностях Новороссийска. По словам мужчины, рыба клюнула, он подсек спиннинг и выудил страшное чудовище.

Специалистом быть не надо, чтобы понять, что это пиранья. Еще в школьных учебниках по биологии в параграфах о разновидностях рыб есть фотографии пираний. Однако опасна ли именно эта выловленная особь для человека – неизвестно. Так, новороссийский биолог Дмитрий Вехов считает, что тревожиться не стоит. Он даже вид рыбы определил – паку травоядный. Питается она подводной травой.

По мнению биолога, развестись самостоятельно пиранья в озере Абрау не могла. Это означает, что ее кто-то выпустил в водоем. Возможно, это был разочарованный аквариумист. С другой стороны, не исключено, что эта ситуация может быть просто шуткой рыбака.

Вообще же для пираний необходимы условия тропиков. Кубанские водоемы не подходят для жизни таких рыб.