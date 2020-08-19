Уровень воды в Краснодарском водохранилище снова снижается

Обмелевшее Краснодарское водохранилище Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ситуация с наполняемостью Краснодарского водохранилища продолжает оставаться напряженной. Сброс установлен на минимальном уровне в 81 кубометр в секунду, при этом приток сократился до 75 кубометров в секунду. Утром 19 августа уровень воды превышает критическую отметку всего на восемь сантиметров и составляет 25,93 метра.

- Объем воды в водохранилище составляет 202 млн кубометров. За прошедшие сутки чрезвычайные ситуации на объектах Краснодарского водохранилища не наблюдались. Свободная емкость составляет 2592 млн кубометров, - рассказали «КП-Кубань» в Кубанском бассейновом водном управлении.

Кстати, рекордно обмелевшее водохранилище видно даже из космоса.