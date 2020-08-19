Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 19 августа увеличилось на 86

Число заболевших коронавирусом на 19 августа Фото: admkrai.krasnoda.ru

19 августа на Кубани диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 86 пациентов. Таким образом, число заболевших в Краснодарском крае составило 10 161, при этом 8556 уже выздоровели и выписаны. За последние сутки больничный закрыли 68 человек.

Больше всего заболевших на 19 августа – в Краснодаре, где COVID-19 обнаружен у 35 человек.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 179, - сообщают в краевом оперативном штабе.

32 пациента в тяжелом состоянии находятся на ИВЛ, еще пятеро подключены к аппаратам ЭКМО. Всего же в Краснодарском крае коронавирус унес жизни 148 человек, из них трое скончались за одни сутки.