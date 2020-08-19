Под Анапой «Ласточка» сбила мужчину: машину погибшего не могут найти

Ранним утром 19 августа электропоезд «Ласточка», следовавший из Анапы в Адлер сбил мужчину. Трагический инцидент произошел в 5:50 утра через 22 минуты после отправления состава недалеко от станицы Гостагаевской.

На место прибыли сотрудники полиции, которые выяснили личность погибшего – им оказался 29-летний мужчина. Каким образом он оказался на пути поезда, еще предстоит выяснить.

- Обстоятельства его нахождения на путях выясняются. Также устанавливается местонахождение личного автомобиля погибшего марки Хонда Мобилио золотистого цвета с государственными номерами B093PK93, - сообщают в Анапском ЛО МВД России на транспорте.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении автомобиля, просят позвонить по номеру 8 (86133) 3-37-14.