Жителя Анапы осудят за убийство возле кладбища

Дело за пособничество в убийстве передано в суд

В городе-курорте в 2012 года разворачивались события, напоминающие бандитские 90-е. В декабре два молодых человека подрались, да так что один из них попал в больницу. Затем отец обидчика стал во всем винить его дядю, якобы по его вине несколько лет назад погиб их родственник. Знакомый семьи, 53-летний мужчина, предложил убить 61-летнего жителя Анапы. Фигурант согласился и заплатил два миллиона рублей.

- Фигурант передал знакомому около 2 миллионов рублей для оплаты расходов, связанных с организацией убийства мужчины, в том числе оплаты услуг исполнителя, а за возможность организатора скрыться за пределами России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Житель Анапы убил жертву напротив старого кладбища. Он три раза выстрелил из ружья. После преступления оба скрылись.

- Фигуранта задержали во Франции. В отношении организатора уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск, - добавили в краевом Следкоме.